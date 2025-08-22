ハローキティも♪銀座コージーコーナー×サンリオの限定プチケーキ

銀座コージーコーナーから、世代を超えて愛されるサンリオキャラクターズとの初コラボスイーツが登場します。ハローキティやシナモロール、ポムポムプリンなど人気キャラをイメージしたプチケーキが9種類セットに。専用ボックスに入った愛らしいデザインは手土産やお祝いにもぴったり♡期間限定なので、この機会をお見逃しなく。

サンリオキャラが店員やパティシエに♪



今回のテーマは「キャラクターが銀座コージーコーナーにやってきた！」という可愛いストーリー。ハローキティは赤と白のストライプ柄の制服で登場し、シナモロールはパティシエ姿に。

けろけろけろっぴはお客さんとしてケーキを選ぶ様子が描かれ、まるでお店の中にサンリオワールドが広がったような世界観を楽しめます。

個性豊かな9種類のプチケーキ





①ハンギョドン：ソーダ風味ホイップクリームのケーキ

②ハローキティ：アップルカスタードクリームのタルト

③シナモロール：ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

④クロミ：ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト

⑤マイメロディ：ストロベリー風味グラサージュと練乳ホイップクリームのタルト

⑥けろけろけろっぴ：練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ

⑦ポムポムプリン：プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ

⑧リトルツインスターズ：ソーダ風味＆ピーチゼリー

⑨ポチャッコ：練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト

彩り豊かで可愛い見た目はもちろん、味わいもバリエーション豊かです。価格は3,300円（税込3,564円）。

専用ボックスに入っており、ギフトやシェアにもぴったりです。

販売：8月29日（金）～9月30日（火）頃

特典付きの嬉しいポイント



購入者には「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットが付属。キャラクター紹介やケーキのこだわりを知りながら、さらに楽しむことができます。

笑顔あふれる時間をサンリオと一緒に



銀座コージーコーナーの「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション」は、かわいい世界観とこだわりの味を一度に楽しめる贅沢なプチケーキセット。

8月29日（金）から9月30日（火）までの期間限定販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。

サンリオの仲間たちと一緒に、心あたたまるひとときを過ごしてみませんか♡