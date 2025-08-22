『ファンタジア』公開85周年コレクションが登場！ 約65cmのビッグぬいぐるみなどセットに
ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』の公開85周年を記念した限定コレクションの抽選申込が、8月22日（金）から、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて開始した。
【写真】“ほうき”のチャームも付属！ 85周年コレクション詳細
■特別感あふれるデザイン
今回登場する「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」は、魔法使いの弟子にふんするミッキーマウスのぬいぐるみと、オリジナルデザインのボックスに入ったメダル、ピンズ、チャームをセットにした数量限定のコレクション。
ぬいぐるみは、約65cmのビッグサイズで抱きしめたくなるかわいさ。靴の裏に85周年を記念したロゴ刺しゅうをあしらった特別感あふれるデザインにも注目だ。
また、物語の扉をそっと開くような本型のボックスの中に、メダル、チャーム、ピンズを並べたコレクションボックスも用意。
本商品の抽選申込期間は、8月22日（金）12時00分〜9月24日（水）23時59分まで。9月下旬頃に当選発表が実施され、当選者には2026年3月頃商品が発送される。
