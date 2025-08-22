お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」が21日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」で、「鬼越トマホーク」に紹介したい関西の人気芸人を明かした。

自身のYouTubeチャンネルに出演するゲストを探しているという「鬼越トマホーク」の金ちゃんと良ちゃん。東京の芸人はほぼ出尽くしたといい、「大阪の情報がなさすぎて」と嘆くと、番組進行役の「ギャロップ」毛利大亮は「僕が見たいと思うのは冨好さんです」と、ピン芸人のちゃらんぽらん冨好を推薦。これに「鬼越トマホーク」の2人は「あーっ！」と声を上げた。

そして金ちゃんは「こないだガクテンソクの奥田（修二）さんから冨好さんのエピソードを聞いて、めちゃくちゃ面白いって」と、ウワサは届いている様子。良ちゃんは「一度共演させてもらった時に、かつみさゆりさんのかつみさんの上位互換っていらっしゃるんだって」と驚いたことを振り返り、「かつみさんがあの芸風のトップで、そのまま受け継ぐ方がいないと思ってたら、かつみさんの上にいらっしゃるんだと思って」と打ち明けた。

すると海原ともこは「そうかもしれへんけど、ゆっくりしゃべってみて。かつみ兄さんより面白いよな」と告白。「かつみ兄さんも面白いけど、冨好兄さんはちょっと違う」と続けると、海原やすよは「めちゃくちゃ見てはるよ。ラジオもテレビも。どれ言ってもちゃんと返してくれはる」と絶賛。「私らなんか、名前も呼んでくれはらへんもん。遠くから、“お！いたって真剣！”って」と番組名で呼ばれていることを明かし、笑わせていた。