子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。帯状疱疹の症状について綴りました。

【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 帯状疱疹「頭皮に出来た水ぶくれがかさぶたになりにくく滲出液のようにジクジクとまだ滲み出ています」





古村さんは、「チョッとチョッとね グンナイ」と題し、「こんばんは 今日もトコトン寝ています 眠れるのです」と投稿。







続けて、「昨日は病院DAY 帯状疱疹は少しずつ良くなってます ただ頭皮に出来た水ぶくれがかさぶたになりにくく滲出液のようにジクジクとまだ滲み出ています＆頭皮がカチカチになってきた箇所も」と頭皮の状態について説明しました。









古村さんは、「コレが痛くてドクターに相談すると頭に塗るワセリンを処方して下さり『コレを頭皮に塗って頭を温めて少しずつ柔らかくして行きましょう』となりました」と投稿。









続けて、「昨日からトライしていますが柔らかくなるのはかなり時間がかかりそうです けどチョッとチョッと諦めずに続けます」と綴りました。









古村さんは最後に、「食欲も昨日よりありますとブログでも報告できたからきっと大丈夫だぁ〜 みなさまいつもありがとうございます 今日も早めにグンナイします」コメントし投稿を締めくくりました。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。







2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が、「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。

【担当：芸能情報ステーション】