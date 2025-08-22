首謀者は“日本人”か　フィリピンで日本人男性2人射殺「2300万円で殺害を依頼」元捜査一課・秋山博康氏「犯罪の経験のある人間の可能性高い」

8月15日、フィリピンの首都マニラで、日本人男性2人が拳銃で撃たれて死亡した事件。

これまでに被害者たちと行動を共にしていた、旅行ガイドのフィリピン人の男（62）と、その弟で銃撃の実行犯とされる男（50）が殺人などの疑いで逮捕されています。

そして、フィリピン当局が会見で明かしたのは、2人に「殺害」を依頼したという“人物”の存在。

「日本に住む首謀者の日本人から、約2300万円の報酬で殺害を依頼された」

「殺害を依頼したのは、私の友人“ボス”だ」

逮捕された旅行ガイドの男によると、首謀者とされる日本人とは、フィリピンを訪れた際に運転手を務める間柄で、 “ボス”と呼んでいたといいます。

2人は殺害の報酬として2300万円を提示され、前金として約2万6000円を受け取り、犯行に及んだということです。

さらに、地元当局への取材で分かってきたのが、大がかりな犯行グループの存在。

日本に住む日本人首謀者のほか、現地での計画のまとめ役、現場の下見、見張り役など、少なくとも10人で役割分担していたとみられることが分かりました。

メンバーは偽名でやり取りをしており、首謀者とは計画のまとめ役のみが連絡を取っていたとみられます。また、まとめ役には、前金として日本円で約260万円が支払われていたということです。

首謀者とされる“日本人”の人物像…元捜査一課の見立て

首謀者とされる日本人とは、一体どんな人物なのか。元徳島県警捜査一課の秋山博康氏は以下のように推察します。

元徳島県警捜査一課 秋山博康氏：

今回の2人射殺されたのは強盗目的ではなく、計画的に暗殺のような射殺。だから直の暴力団とは言えないけれど、やはりそういう犯罪の経験のある人間の可能性は高いと思います。

（実行犯は）被害者が何月何日にフィリピンに行って、何月何日何時頃からどこへ行くとそういう事を把握して、タクシーで降りてチャンスがあれば撃てと、そういう指示はあったかもしれないけど、犯行状況というのはあまりにもプロじゃない、“素人”ですね。

地元当局は日本人の首謀者を含む残り8人の特定を進めるとともに、詳しい経緯を調べています。

(「サン！シャイン」 2025年8月22日放送)