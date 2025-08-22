乃木坂46賀喜遥香が「家行きたい」熱望するメンバーとは？「使命が残っている」
【モデルプレス＝2025/08/22】乃木坂46の賀喜遥香が8月21日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、賀喜遥香の「乃木坂LOCKS！」（TOKYO FM／毎月1週目月曜〜木曜22時20分頃〜）に出演。家を訪れたいメンバーについて語った。
【写真】乃木坂46賀喜遥香が自宅訪問したいメンバー
同グループは7月30日、賀喜がセンターを務める39枚目シングル「Same numbers」をリリース。通常版には一ノ瀬美空、井上和、田村真佑、松尾美佑、吉田綾乃クリスティーの5名が「にゃーユニット」として歌った「君と猫」がカップリング曲として収録されている。
賀喜は「自分の関係性の曲みたいな曲で、チルいんですよね」と「君と猫」の感想を口に。今回選抜された5人のメンバーは「猫が好き、ネコを飼っている、で選抜された」という共通点があるそうで、賀喜は「『私は？』って思いました。サインにも猫が入っているし、実家で猫を飼っているのに」と選抜メンバーの条件に自身も合致していたと話し、「猫アレルギーだからダメってこと？！」と、選抜漏れした理由を推測し、悔しがっていた。
また、賀喜は「わたしはずっとにゃん（井上）の家の猫ちゃんに会いに行きたいんです。にゃんも猫みたいなところがあるから『にゃんにゃんなぎと、和んちの猫ちゃんに会いに行かなきゃ』っていう使命が残っている」と井上宅訪問を熱望。「行きたいな〜。和の家行きたいな〜。和！聞いてるかな？行きたいな〜」と井上に呼びかけ「聞いていますように！」と願っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆乃木坂46賀喜遥香、メンバー漏れした理由とは
◆乃木坂46賀喜遥香、ラジオで井上和に呼びかけ
