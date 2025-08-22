尾碕真花（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/22】女優の尾碕真花が21日、自身のInstagramを更新。オフショルダードレス姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】尾碕真花、美デコルテ輝く純白ドレス姿

◆尾碕真花、オフショルドレスで美デコルテ大胆開放


TBS系ドラマ「シンデレラ クロゼット」（毎週火曜深夜0時58分〜）に出演中の尾碕は「ファッションショーでのドレスオフショを」と写真を公開。純白のオフショルダードレスで美しいデコルテを見せている。

この投稿にファンからは「美しすぎる」「プリンセスすぎる」「絵になる」「このシーン本当に素敵でした」「何度も見返してたからオフショ嬉しい」「白も黒も似合う」など、絶賛の声が寄せられている。

尾碕は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（2022年）や同局連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、MBSドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」（2025年）などの作品に出演し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）

