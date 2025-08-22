恋のあるあるをかわいい文字で表現！池袋で「恋するタイポ展」が開催。汎用性の高いアクキーなどグッズも登場
2025年9月5日（金）より、池袋PARCOにて「恋するタイポ展」が開催。
「恋」と「タイポグラフィー」を掛け合わせた展覧会で、タイポグラフィーの世界を体感できるほか、かわいいオリジナルグッズも展開されます。
どこか懐かしい雰囲気のグラフィックに、きゅんとしちゃうかも。イベント前に詳細をぜひチェックしておきましょう。
池袋で「恋するタイポ展」がスタート！
2025年9月5日（金）〜23日（火・祝）の期間、池袋PARCOのPARCO FACTORYにて「恋するタイポ展」が開催。
自在なクリエイティブで新しい価値体験をつくり、人々の心を動かし続けるクリエイティブスタジオ「アシタノシカク」によるタイポデザインユニット 「もっと、愛TYPO。」と、PARCOによるコラボレーションイベントとなります。
本展は「恋」と「タイポグラフィー」を掛け合わせた展覧会。
「恋」のあるあるや共感性の高い言葉をかわいい「タイポグラフィー」で表現した、魅力的なコンテンツが用意されているそうですよ。
恋にまつわる、かわいいタイポグラフィーが集結
「恋するタイポ展」では、「恋愛あるある」、「恋短歌」、「恋の昭和⇔令和」、「恋する星座占い」、「恋の闇部屋」「恋の祝祭部屋」「パル恋神社」といった、ブロックに分けられているとのこと。
恋のワクワクやドキドキ、闇の部分まで…さまざまな感情が表現されています。
また「推しタイポ」、「褒めタイポ」、「叫びタイポ」など、恋以外のコーナーも楽しめるのだとか。
多くの方が新しいタイポグラフィーの世界を体感できる、充実の内容となっているというから、期待が高まりますね！
入場者は入場特典として、本展のキービジュアルを使用した展覧会オリジナル「恋しおり」がもらえるそうですよ。
展覧会を記念したグッズも多数ラインナップ
会場では、展覧会開催を記念した記念グッズを販売。
「恋するアクキー」（税込880円）や「恋するアクスタ」（税込990円）のほか…
「好きすぎてムリマグカップ」（税込1540円）など、気になるラインナップが登場予定です。
「恋する巾着」（税込990円）や「恋するトートバッグ」（税込2970円）といった、実用的なグッズにも注目ですよ。
さらに、展覧会会場内の物販コーナーにパル恋神社が登場。神社内のガチャガチャで「恋みくじ」を有料で楽しめるそうだから、ぜひ遊んでみてくださいね！
恋するタイポ展
期間：2025年9月5日（金）〜23日（火・祝）
場所：PARCO FACTORY（池袋PARCO 本館7F）東京都豊島区南池袋1-28-2
営業時間：11:00〜21:00 ※最終日18:00閉場、最終入場閉場30分前
入場料：一般 税込1200円（入場特典付き）※小学生以下無料
公式サイト：https://art.parco.jp/parcomuseum/
参照元：株式会社パルコ プレスリリース
