テクニカルポイント ドル円 21日線をしっかりと上抜き、堅調推移か テクニカルポイント ドル円 21日線をしっかりと上抜き、堅調推移か

149.67 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

149.30 エンベロープ1%上限（10日間）

149.13 200日移動平均

148.66 現値

148.39 一目均衡表・基準線

147.98 21日移動平均

147.82 10日移動平均

147.45 一目均衡表・転換線

146.70 一目均衡表・雲（上限）

146.34 エンベロープ1%下限（10日間）

146.28 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

145.65 一目均衡表・雲（下限）

145.49 100日移動平均



ドル円は前日にこのところ上値を抑えられていた21日線をしっかりと上抜いている。上向きの流れが続いて、目先は堅調な推移が見込まれる。

