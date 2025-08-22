149.67　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.30　エンベロープ1%上限（10日間）
149.13　200日移動平均
148.66　現値
148.39　一目均衡表・基準線
147.98　21日移動平均
147.82　10日移動平均
147.45　一目均衡表・転換線
146.70　一目均衡表・雲（上限）
146.34　エンベロープ1%下限（10日間）
146.28　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.49　100日移動平均

ドル円は前日にこのところ上値を抑えられていた21日線をしっかりと上抜いている。上向きの流れが続いて、目先は堅調な推移が見込まれる。