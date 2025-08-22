テクニカルポイント ドル円 21日線をしっかりと上抜き、堅調推移か
149.67 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.30 エンベロープ1%上限（10日間）
149.13 200日移動平均
148.66 現値
148.39 一目均衡表・基準線
147.98 21日移動平均
147.82 10日移動平均
147.45 一目均衡表・転換線
146.70 一目均衡表・雲（上限）
146.34 エンベロープ1%下限（10日間）
146.28 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.49 100日移動平均
ドル円は前日にこのところ上値を抑えられていた21日線をしっかりと上抜いている。上向きの流れが続いて、目先は堅調な推移が見込まれる。
