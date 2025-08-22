この記事をまとめると ■ジムニーノマドは受注を停止しているが問題はスズキの生産体制になる ■納期が長期化する発端は2009年5月に発売された3代目トヨタ・プリウスだ ■最近の自動車業界は生産効率を重視した結果として納期が遅延して売れ行きも低迷している

人気モデルの受注停止が常態化している日本車

ジムニーの5ドアモデル、ジムニーノマドは2025年1月30日に発売され、4日後の2月3日に受注を停止させた。理由は受注台数が約5万台に達したからだ。

受注台数が急増した場合、大半は発売前の予約受注を実施していることが多い。販売店では、発売日よりも前に実質的な販売活動を開始して受注を増やす。その結果、正式な発売日には、多量の受注を抱えて納期も遅れてしまう。

ところがジムニーノマドは、予約受注をほとんど行っていない。ほぼ正味4日間で、5万台の受注を獲得した。これは日本の自動車史上、最速の大量受注になる。ジムニーノマドの人気は相当に高い。

問題はスズキの生産体制だ。ジムニーノマドはインドの工場で生産する輸入車で、発売時点の1カ月目標販売台数は1200台であった。従来から販売していた3ドアボディを備えたジムニーシリーズの売れ行きは、ノマドと同じ1.5リッターエンジンを搭載するジムニーシエラが1カ月平均2154台、軽自動車のジムニーは3451台だ。以前から5ドアボディ発売が期待されていたジムニーノマドが1200台では、もともとの生産規模が小さすぎた。

そして1カ月に1200台の登録では、受注した5万台の納車が終了するまでに3年半を要する。そこでスズキは2025年5月に、ジムニーノマドの輸入台数を1カ月当たり3300台まで増やすと発表した。

販売店では、「ジムニーノマドの受注再開時期は不明」としているが、1カ月に3300台の納車が順調に進めば、2026年の中盤には5万台の納車を終了できそうだ。そうなると、ジムニーノマドが受注を再開するのは、納車終了のメドが立つ2026年2月ごろだろう。

納期遅延が日本車離れを加速させた

納期が長期化する発端となったのは、2009年5月に発売された3代目トヨタ・プリウスだ。同じ2009年の2月に、2代目ホンダ・インサイトが売れ筋グレードのGを189万円に抑えて発売され、3代目プリウスはこれに刺激を受けた。

3代目プリウスは、3ナンバーサイズのボディに高機能なストロングハイブリッドを搭載しながら、Lの価格を205万円、売れ筋のSを220万円に抑えて買い得度を強調した。さらに2代目の取り扱いディーラーはトヨタ店とトヨペット店だったが、3代目はネッツ店とカローラ店を加えた全店扱いになり、販売店舗数を2倍以上の約5000店舗まで増やした。

さらに3代目プリウスでは、当時では珍しく予約受注期間が長かった。発売は2009年5月18日だが、予約受注は4月初旬に開始した。しかも、「打倒！ インサイト」とばかり予約受注に力を入れたから、6月17日の時点で受注台数が18万台に達している。

納期も約10カ月に遅延してユーザーに迷惑をかけたが、報道のされ方は「新型プリウスは大人気」「行列のできるプリウス」というもので、ほかのメーカーも「こういう売り方をしてもイイんだ」とばかり同調した。

たとえば初代スバル・レヴォーグでは、納車を伴う発売の開始は2014年6月だったが、予約受注は2014年1月ごろに開始している。当時、販売店からは「簡素な資料だけで、半年も先に発売されるクルマの予約受注をいただくのは辛い」という話が聞かれた。

予約受注の前倒しをすると、売れ筋のグレードやオプション装備があらかじめわかる。メーカーは需要予測を見誤りにくく、生産開始時には多量の受注を抱えているから、迅速に納車を開始できて生産／納車効率が高い。メーカーにとって都合がいいが、実車のない状態で商談をするユーザーと販売店は困る。

最近の自動車業界は、メーカーの生産効率を重視した結果、日本のユーザーから離れつつある。その結果として、納期が遅延して売れ行きも低迷している。