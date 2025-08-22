画像はWEBコミックガンマの作品ページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/aigaomoi_darkelf/）より

【最終話1】 8月22日 公開

竹書房は8月22日、同社のWebサイト「WEBコミックガンマぷらす」にてマンガ「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」最終話1「これからも君と」を公開した。

最終話1では、ベルの一撃で倒れたヒナタの魂のもとにベルが訪れる。なお、WEBコミックガンマぷらすでは8月22日現在、直前のエピソードなどが一部無料公開中となる。

□最終話1「これからも君と」のページ

【ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた】

異世界に転生し、神の力で勇者になった高校生のヒナタ。ダークエルフのマリアベル、その仲間たちと共に魔王を討伐。無事、神の願いを叶えて現世へと帰還を果たす。

それから一カ月、現世に帰ったヒナタだったが、なぜかマリアベルが異世界からこちらに来てしまう!! こちらへ来た理由、それは愛しのヒナタと添い遂げるため!! しかも彼女、ヒナタにたいして少～～～～～しだけ重い愛と小さじ一杯分ぐらいの嫉妬心で事あるごとにヒナタを襲うのだった!!（色んな意味で）。

なし崩しでダークエルフと同棲することになったヒナタは無事（？）に暮らすことができるのか!!

ちょい重いダークエルフのエキゾチック美女と織りなす、甘くてグラビティな逆異世界同棲ラブコメ!!!