¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ 2 ³¬·ú¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥á¥¾¥ó¡×È¯Çä
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢Ãå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤ª°ú±Û¤·¤¹¤ë¿·¤·¤¤¤ª¤¦¤Á¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ 2³¬·ú¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥á¥¾¥ó¡×(9,900±ß)¤ò¡¢10·î18Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Î´á¶ñÇä¤ê¾ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×(takaratomymall.jp/)Åù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï8·î28Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£
¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ 2³¬·ú¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¡¦¥á¥¾¥ó¡×¤Ï¡¢²È¶ñÉÕ¤¤ÎÂç·¿¤Î¥Ï¥¦¥¹(½Ä58Ñ¡ß²£72Ñ)¤Ç¡È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡É¤ä¡È¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥µ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¸¼´Ø¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¼´Ø¤Ï¥é¥¤¥È¤¬¸÷¤ê¡¢¥Á¥ã¥¤¥à¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¡¢ÍèµÒ¡¦¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¦¤ªÎÁÍý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¤ª¤¦¤ÁÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤òÈ¿±Ç¤·¡¢½»Âð¤ÎÀßÈ÷¤ä²ÈÅÅ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¸¼´Ø¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤äÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¿©Àöµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¨¥³¥È¥¤¡×Ç§Äê¾¦ÉÊ¤À¡£¡È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡É¤ä¡È¾¦ÉÊ¡É¡¢Í·¤Ö¤È¤¤Ë´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Èµ¤¤Å¤¡È¤òÂ¥¤¹¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¼´Ø¤Î²»À¼¤Ë¤Ï¡¢ÍèµÒ¤ä¤ªÎÁÍý¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤´¤ß¤ÏÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤Í!¡×¡ÖÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á!¡×¤Ê¤É´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥»¥ê¥Õ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¾¦ÉÊ¤Î»æ¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¿¹ÎÓ¤«¤éÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÌÚºàÅù¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÎÓÇ§¾Ú»æ¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤â³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤Ë¹©É×¤·¤¿´á¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´á¶ñ¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ª¤â¤Á¤ãÂç¾Þ2025¡×¤Î¶¦Í·´á¶ñÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥µ¥¤¥º¤Î¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊñÁõ»ñºà¡ÖEV¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼BOX¡×¤È¡Ö¤´ÉÔºßÏ¢ÍíÉ¼¡×¡¢¡Ö¹õÇ(¥Ú¥Ã¥È)¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ÙÊª¤Î¼õ¤±¼è¤êÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËÃÖ¤ÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤â¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬ÇÛÃ£¤ËÍè¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¡¢¤´ÉÔºßÏ¢ÍíÉ¼¤Ë¡Ö¥Í¥³¼ª¡×¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ëÇÛÎ¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·ËÜ´ë²è¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
(C) YAMATO HOLDINGS.CO.,LTD
¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¥í¥´¡×¤Ï¥ä¥Þ¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£(¢¨½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤Î¤ß)
