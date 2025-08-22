山内惠介が、デビュー25周年記念曲『北の断崖』のカップリング曲とジャケット写真を新たにした新装盤3タイプを9月17日にリリースする。

今回発売されるのは、闇盤、北海道盤、鶴盤の3タイプ。闇盤のカップリング曲「闇にご用心」は、アニメ『ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ』のエンディングテーマで、故郷である福岡県の高校の先輩でもある椎名林檎が作詞作編曲を手掛けた楽曲だ。

北海道盤のカップリング曲「大雪山」は、山内の第2の故郷 北海道の大雪山がテーマ。大雪山を父に見立てたスケールの大きな歌詞や、どっしりとしながらも高らかに突き抜けるメロディとアレンジが光る王道演歌となっている。

鶴盤のカップリング曲「夕鶴」は、印象的な三味線やメロディでお座敷唄のような佇まいの中、人間に化身した鶴を通して、添い遂げられない恋の切なさを艶っぽく歌った楽曲だ。

表題曲「北の断崖」は、作詩を麻こよみ、作曲を水森英夫、編曲を竹内弘一がそれぞれ担当。行き場のない女心を、歌詩とは裏腹に力強い歌唱で表現する、デビュー25周年に相応しい1曲となっている。

なお、山内は10月16日の札幌文化芸術劇場 hitaruを皮切りに、11月6日の東京国際フォーラム ホールＡまで全国5カ所6公演の5大都市コンサートを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）