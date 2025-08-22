「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在で大盛工業<1844.T>が「売り予想上昇」５位となっている。



大盛工業は東京都を地盤とする下水道工事などを主力とする建設会社で業績も好調だ。下水道インフラの老朽化が進むなか、埼玉県八潮市の道路陥没事故を契機に、予防保全の動きを含めた下水道のインフラ再構築の動きが国策として始動する状況となった。これを受けて同社は関連有力銘柄として株価を急騰させた。ただ、２００円台の株価が一時１０００円台まで上昇したこともあって、反動安も警戒されている。貸株市場を経由した空売り筋の買い戻しで大相場となったが、それが一巡し、足もとで株価は軟化傾向にある。



