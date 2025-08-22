スピーがＳ高、ステーブルコイン活用の決済実証プロジェクト開始と発表◇ スピーがＳ高、ステーブルコイン活用の決済実証プロジェクト開始と発表◇

Ｓｐｅｅｅ<4499.T>がストップ高の水準となる前営業日比７００円高の４０９０円に買われた。２２日、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>傘下の三井住友銀行や、大和証券グループ本社<8601.T>傘下の大和証券、ＳＢＩホールディングス<8473.T>グループのＳＢＩ証券、大阪デジタルエクスチェンジなどと共同で、セキュリティートークンの二次流通市場取引における決済の効率化とリスク削減を目的として、ステーブルコインを活用した「ＤｖＰ決済」に関する実証プロジェクトを開始したと発表し、材料視された。



ブロックチェーン上のスマートコントラクトにより、証券の引き渡しと代金の支払いを相互に条件を付け、一方が行われなければ他方が行われない形とする「ＤｖＰ決済」の実現を目指す。二次流通市場におけるセキュリティートークンの売買代金の企業間資金決済では、セキュリティートークンと資金の交換が同時に行われず、取引先の信用リスクが存在する状況にあったが、ＤｖＰ決済を可能とすることでこうした課題を解決していく。大和証券とＳＢＩ証券は実発行のセキュリティートークンの売買取引を、三井住友銀行発行のステーブルコインでＤｖＰ決済する業務運用の実証を実施。スピー子会社のＤａｔａｃｈａｉｎはクロスチェーン技術の支援を担う。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS