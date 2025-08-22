Ｉ－ｎｅは３日ぶり反発、Ｆスターズと先進ＡＩ活用に関する共同研究契約を締結◇ Ｉ－ｎｅは３日ぶり反発、Ｆスターズと先進ＡＩ活用に関する共同研究契約を締結◇

Ｉ－ｎｅ<4933.T>は３日ぶりに反発している。この日、フィックスターズ<3687.T>とマーケティング領域における先進ＡＩ活用に関する共同研究契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



Ｉ－ｎｅが独自に運用するブランドマネジメントシステム「ＩＰＴＯＳ（イプトス）」に、次世代ＡＩエージェントを統合する。Ｆスターズの生成ＡＩや量子アニーリングを含む先端計算技術を駆使し、リサーチ・構想・仮説検証などの初期工程を再構築することで、意思決定の質と速度を飛躍的に高めるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。





