¾åÅÄÎµÌé¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃæÂ¼Îæ°¡¡ÊKEY TO LIT¡Ë¤È°¦¸¤¤¿¤Á¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¤ÈÃæÂ¼Îæ°¡¡ÊKEY TO LIT¡Ë¤È°¦¸¤¤ÎÌþ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¤È¸¤Ã£¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¡ÈÌî½Ã¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ßÁê¼¡¤°
¾åÅÄ¤ÈÃæÂ¼¤Ï¤«¤Ä¤ÆTBS·Ï¡Ø±ê¤ÎÂÎ°é²ñTV¡Ù¤ä¾åÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØMOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ¤Ï¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¤È¸¤Ã£¡×¡Ö#beautyandthebeast¡×¡Ö#¥â¥«¡×¡Ö#¥Á¥Ó¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¾²¤ËºÂ¤ê¡¢°¦¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÅÄ¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡¢8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØPet Pop SQUARE vol.13¡Ù¤Ç¡¢°¦¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿»Ñ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈþ½÷¤ÈÈþ½÷¤È²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌî½Ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀä»¿¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¾åÅÄ¤ÏÄê´üÅª¤Ë¡ÖÈþ½÷¤È¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÃæÂ¼¤È¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£