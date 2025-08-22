二宮和也主演映画『８番出口』“夜8時台”のテレビ番宣が続々決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演の二宮和也が出演する映画『８番出口』（8月29日公開）のテレビ番宣が、“夜8時台”に続々放送されることが決定した。

■二宮和也が“夜8時台”の番組を無限ループ!?

自身のレギュラー番組も多数抱え、テレビでの活躍も目覚ましい二宮だが、『８番出口』の番宣では、数々のバラエティ番組に出演。さらにそのすべての番組が、“夜8時台”に放送されるという奇跡の番宣ラインナップとなった。

TBS『ニノなのに』では、商店街に仕込まれた異変を探すロケを行った他、TBS『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』では、7月22日に実施した「88ｍ無限ループカーペットアライバル」のイベント＆取材に番組が潜入。作中では“迷う男”役として数々の異変を探してきた二宮をターゲットに、小松菜奈と河内大和という、演技派ふたりも仕掛人として参加し、“番組が仕込んだ8つの異変に気付けるか？”といった映画『８番出口』とコラボしたスペシャル企画となっている。

まさに劇中さながら、“夜8時台に番組を無限ループする”テレビ番宣稼働で、公開前後の夜を二宮と映画『８番出口』が盛り上げる。

■番組情報（映画『８番出口』二宮和也出演バラエティ番組一覧）

フジテレビ『ネプリーグ2時間SP』

08/25（月）19:00～21:00

※二宮和也ゲスト出演

TBS『巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会』

08/27（水）20:30～21:58

※90分スペシャル放送

※二宮和也ゲスト出演

TBS『バナナサンド』

09/02（火）20:00～20:55

※二宮和也ゲスト出演

TBS『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』

09/04（木）19:00～21:40

※スペシャル放送

※二宮和也：ターゲット/小松菜奈・河内大和：仕掛人

テレビ朝日『ポツンと一軒家』

09/07（日）19:54～20:56

※二宮和也ゲスト出演

TBS『ニノなのに』

09/10（水）20:00～21:58

※2時間スペシャル放送

※二宮和也：レギュラー出演/河内大和：ゲスト出演

■映画情報

『８番出口』

8月29日（金）公開

原作：KOTAKE CREATE『８番出口』

配給：東宝

監督：川村元気

脚本：平瀬謙太朗、川村元気

音楽： Yasutaka Nakata（CAPSULE）、網守将平

出演：二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈

脚本協力：二宮和也

(C)2025 映画「8番出口」製作委員会

