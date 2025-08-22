「４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）

４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２１日、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝戦に向けて、横浜市の所属ジムで前ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者のマーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝、東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士（３０）＝帝拳＝と５ラウンドずつ、今回の試合前最長となる計１０ラウンドのスパーリングを行った。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が「疲れがピークにきている３週間前に、１０ラウンドのスパーリングでしたが疲れを感じさせない出来でした」と中間報告を行った。

井上は大橋ジムを通じ「スパーリング内容もイメージ通りにできましたね」とコメント。２３年１２月に対戦した元宿敵タパレスは、２３年４月に当時ＷＢＡ・ＩＢＦ統一王者だったアフマダリエフを撃破しており、「（タパレスは）すごく練習になっている。そこはちゃんと練習パートナーとしてきてくれたと思う。（アフマダリエフに関する情報提供は）何度かあった。対戦した時の話も聞いて自分自身のイメージも膨らんできましたね」と手応えを示した。

井上はこの大一番に備えてタパレスとともに、ＷＢＡ世界スーパーバンタム級４位の村田昴（２８）、ＷＢＣ世界フェザー級７位の中野、ＷＢＡ世界フェザー級４位の藤田健児（３１）、ＷＢＡ世界バンタム級４位の増田陸（２７）と、帝拳ジム所属の世界ランカー４人を練習相手に指名し、スパーリングを行っている。「アフマダリエフをイメージしやすい。アフマダリエフは１つのボクシングスタイルではないから、足も使えるし、攻撃もできるしというボクシングをしてくる。いろいろな選手とスパーをやって、いろいろな想定をしている」

また、名門・帝拳ジムへはアマチュア時代以来１３年ぶりの出稽古も敢行したが、「（事前に）思っていたような気持ち、緊張感を味わえた。アマの時以来の訪問で、プロでは初めてだったので。ジムの雰囲気は変わっていなかったですね。やった意味はすごくありました」。今回は中間報告となったが、「まだまだスパーリングをやって仕上げていく。いつも通りに順調です」と気合を入れた。