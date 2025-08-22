乃木坂46筒井あやめ『bis』表紙に3度目の登場！淡くて甘いムードに注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の筒井あやめが、9月1日発売の『bis』秋号で約1年半ぶりに3度目の表紙を飾る。

■あどけなさとまっすぐさ、大人びた眼差しを併せ持つ筒井あやめ

6月に発売したファースト写真集『感情の隙間』が大好評。木曜ドラマ『量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-』（テレビ東京系）にW主演のひとりとして出演するなど、俳優としても活躍し勢いに乗る筒井あやめ。

秋ファッション7LOOKに身を包み撮影した感想を「どのスタイリングが表紙になるのかわからないまま撮影するのは初めてで、撮るたびにスタッフのみなさんが『これが表紙かな？』って話したりしているのを、楽しく見ていました。実際にどんなカバーができあがるのか、私自身も楽しみです」と語る。

インタビューでは、今号のテーマ「Sentiment」にちなみ、普段フラットな印象の強い彼女の喜怒哀楽などの感情について深掘り。今まででいちばん感情を揺さぶられたこと、どうやって乗り越えたかなどを語っている。

そして今回は、筒井を慕っている後輩の川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）、菅原咲月も『bis』に登場。3人の『bis』初共演が実現した。和気あいあいとしたクロストークに加え、筒井によるふたりのプロデュース企画も掲載。計14ページの乃木坂46特集を、ぜひチェックしよう。

■『bis』秋号 購入特典

『bis』秋号の購入特典は下記のとおり。

・セブンネットショッピング限定購入特典：筒井あやめ（乃木坂46）ポストカード1枚（全3種）

・HMV＆BOOKS online限定購入特典：志田音々ポストカード1枚（全2種）

・三省堂書店アトレ秋葉原1限定購入特典：伊藤百花（AKB48）ポストカード1枚（全1種）

・書泉ブックタワー限定購入特典：伊藤百花（AKB48）ポストカード1枚（全1種）

・HMV＆BOOKS HAKATA限定購入特典：伊澤美優（HKT48）生写真1枚（全2種）

■書籍情報

2025.09.01 ON SALE

『bis』2025年秋号

