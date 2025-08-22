『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramが更新。Snow Manメンバー全員と佐野勇斗（M!LK）の“学ラン”ショットが公開された。

【写真】『それSnow Manにやらせて下さい』学ラン姿まとめ①～⑤

■Snow Manメンバー全員が学ラン姿を『それSnow Manにやらせて下さい』の新企画「SOOKIES」で披露

8月15日に放送された『それスノ』新企画「SOOKIES」でSnow Manは学ラン姿を披露。この企画は、Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマだ。ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジする。佐野は8月15日の放送にゲスト出演した。

■お揃いポーズがかわいい渡辺翔太＆向井康二

渡辺翔太と向井康二は、学ラン姿で地面に半分埋まったタイヤの遊具の上で片足を上げ、両手を広げながらバランスを取っている。渡辺は青Tシャツに短ランで足元はティンバーランドのブーツ。一方の向井は学ランのボタンをあけてオレンジTシャツを見せ、足元にはスニーカーを合わせている。お揃いポーズに「エモい」「小学生みたいでかわいい」という声が続々と到着。

■治安悪めな目力にドキッ！宮舘涼太＆ラウール

宮舘涼太とラウールは“治安悪め”ショット。宮舘は赤×黒のインナーに裏地がゴールドのエレガントな長ラン。胸ポケットに一輪の薔薇を刺し、パンツを編み上げブーツにインしている。ラウールは白インナー＆脚の長さが際立つ短ランにバロック柄のベルトをつけ、無造作ヘア。ふたりの鋭い視線に「バチバチ」「尖ってる」の声が殺到した。

■高校時代のモテっぷりが想像できる岩本照＆深澤辰哉

岩本照と深澤辰哉もチャラ目なビジュアル。センター分け金髪パーマの岩本はヒョウ柄のシャツを見せつつポケットに手を突っ込んでいる。深澤はM字バングヘアで、紫色のインナー＆ゴールドのウォレットチェーンをチラ見せしながらピース。「岩本先輩と深澤先輩とのない思い出が蘇る」とコメントするファンも続出した、自然な一枚だ。

■優等生と不良のコンビがマンガみたいでキュン！阿部亮平＆佐久間大介

阿部亮平と佐久間大介はギャップ萌えなふたり組に。阿部はメガネ姿でニッコリほほ笑み、両手を腰の前に組んで姿勢よく立つ優等生風。一方で佐久間は、ポンパヘアで椅子にドッカリと座り学ランを肩に羽織り、ピンクのTシャツを見せて、顔を傾けカメラをキリッと見つめている。「キャラ違うのになぜか仲いいふたりかな」という声も届いた、マンガのような設定を想起させるショット。

■『トリリオンゲーム』を思い出す声も続出した目黒蓮＆佐野勇斗

目黒廉はゲスト出演した佐野とツーショット。ブランコに座りブラックのインナーをチラ見背させながら笑顔でピースする目黒の後ろに、短ランで白とピンクのインナーをチラ見せさせた佐野が笑顔で立っている。

ふたりは2024年に映画化もされたドラマ『トリリオンゲーム』（2023年）でハル（目黒）とガク（佐野）というバディ役で共演。それだけに仲良し感あふれるツーショットに「ハルガクは最高のバディ」「さのめめ見られてうれしい」との声が集まった。