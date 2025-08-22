TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が金髪ロングヘアの美しいビジュアルをInstagramで公開し、「女神すぎる」と話題を集めている。

【写真】別人級！金髪ロングのTWICEモモ【写真・動画】赤髪ショートボブの最新ショット 他

■TWICEモモ、突如ブロンドロングで印象ガラリ！

モモは自身のInstagramにて、“チラ見せ”と記して6枚の写真をアップ。グローバルミューズを務めるフランスの香水ブランド「AMAFFI（アマフィ）」のあらたなビジュアルを公開した。

最近では黒髪のボブヘアが定着していたモモだが、このビジュアルでは金髪ロングの姿を披露。スパンコールが輝くホワイトドレスと合わさり、幻想的な美しさを放った。

SNSでは「金髪ロングモモりんも最高」「急な金髪ビジュ！！」「可愛すぎる…」「この1年でビジュ更新しすぎ」「美しい女神だ…」「ふわふわブロンドロングえっぐ」「ビジュやばい」など、様々な感想が起こっている。また「みーたんそっくり！」と、メンバーのMINA（ミナ）の金髪ロングヘアの姿に似ているという声も多く見られた。

■モモの最新の空港ショットは赤髪ショートボブ！

なお8月21日に空港でキャッチされたモモは、赤髪のショートヘアにイメチェンしており、こちらも話題を集めている。

■TWICEモモ、以前のAMAFFIビジュアルには黒髪ボブで登場

■そっくり？TWICEミナの金髪ロングビジュアル