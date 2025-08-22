

「スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き」

スリーエム ジャパンは、スコッチブランドから「スコッチメンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き」を9月1日に発売する（アソートパックは9月10日発売）。

「スコッチメンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き」は、手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びに便利なメンディングテープ。テープディスペンサーは刃が収納できて安全に持ち運べる。また、テープを露出させずに保管できるのも特徴とのこと。マカロンの形をしたテープディスペンサーはパステルカラーの5色展開で、近くにあるだけで気分があがる魅力的なデザインとなっている。メンディングテープは、マットフィニッシュ（つや消し加工）の基材を使用しているので、貼るとテープが目立ちにくく、封かんなどが美しく仕上がる。また変質・変色しにくく長期保管に耐え、テープの上から文字も書けるので、書類補修や写真の貼り付けにもおすすめだとか。

近年フリーアドレスやリモートワークなど働く環境が変化し、文具を持ち運ぶことが増えている。3Mの調査（2022年 3M調査 n＝500）では、素早く作業できて綺麗にカットできる機能性に加え、省スペースであることやデザイン性のあるテープディスペンサーにニーズがあることがわかった。こうした背景から、コンパクトサイズで持ち運びしやすく、デザイン性にも優れた同製品を発売する。

製品特徴は、持ち運びしやすいコンパクトサイズで、フリーアドレスのオフィスなどでの使用におすすめだとか。また、刃が収納できるので安全に持ち運べ、テープが露出したままにならず汚れにくい設計となっている。

マカロンのように小さくてかわいいデザインのテープディスペンサーは、ピンク／グリーン／ブルー／パ―プル／イエローの5色展開。機能性だけでなく、文具の見た目にもこだわる人におすすめとなっている。

スコッチメンディングテープ CM18−R2P、CM15−R2Pを詰め替えて使用できる。

［小売価格］

スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き：500円

スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き アソートパック：2200円

（すべて税込）

［発売日］9月1日（月）発売

スリーエム ジャパン＝https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/company-jp