JRA（日本中央競馬会）が9月15日に実施する「JRAアニバーサリー」のイベントにあわせて、Android/iOS用「メイバゲーム」が期間限定で配信される。配信期間は8月22日10時から11月21日18時59分終了予定。開発・提供はAladdin X。

「メイバゲーム」は「スイカゲーム」とJRAのコラボゲーム。過去の年度代表馬がオリジナルのキャラクターとして登場する。「スイカゲーム」のシンプルで直感的な操作方法やルールはそのままに、かわいくデザインされた歴代の年度代表馬たち合計11頭がゲームを彩る。

さらに、ゲーム開始の際の特殊なBGMや装飾による演出、獲得スコアに応じて付与される賞状など、通常の「スイカゲーム」にはないスペシャルな要素も盛り込まれる。

スイカゲーム×JRAアニバーサリー特別版「メイバゲーム」概要

配信期間：8月22日（金）10時～11月21日（金）18時59分終了予定

プレイ料金：無料

※ただし、プレイに係るデータ通信費はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

配信内容

「スイカゲーム」とコラボーションした「メイバゲーム」では、過去の年度代表馬がオリジナルのキャラクターとして登場。同じ種類のキャラクターをくっつけて“名馬の輪”をつなげていき、ハイスコアを目指す。

気軽に遊べるWEBブラウザ版でのオンライン体験に加え、中山競馬場、阪神競馬場では実際にゲームをプレイできるイベントブースが展開される。

対象OS / 推奨環境

【対象OS】

スマートフォン版（Android/iOS）の縦持ちでのプレイに対応しております。

PCからのアクセスはできませんので予めご留意ください。

【推奨環境】

iPhone：iOS 17.0以上

Android：Android 15.0以上

JRA主催キャンペーン概要

ゲームをプレイすることで応募可能なWEBブラウザ版事前キャンペーンと、実際に中山競馬場・阪神競馬場内のイベントブースで開催されるキャンペーンの2つのキャンペーンが実施される。

事前キャンペーンではQUOカードPay 10,000円分が抽選で5名に、競馬場内イベントブースでは「メイバゲーム」デザインのエコバックやアクリルキーホルダーなどの完全オリジナル限定グッズなどが当たる。

競馬場イベントの詳細はJRA公式競馬エンタメサイト「JRA FUN」にて確認できる。

□「JRA FUN」のページ

※第4回中山競馬・第4回阪神競馬のイベント情報は8月23日（土）11時30分に公開予定。

【賞品（無くなり次第終了）】

ゲームクリア賞：オリジナルエコバック

高スコア賞：オリジナルアクリルキーホルダー

参加賞：オリジナル缶バッジ（全11種のうちランダムで1種お渡し）

