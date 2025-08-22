北海道幌延（ほろのべ）町の風力発電施設で国の天然記念物オジロワシとオオワシが風車に衝突する「バードストライク」が、運転開始から２年弱の間に計１１件発生し、３か月半にわたって日中の運転停止を余儀なくされた。

運営会社は再発防止策を講じたが、最多３件の衝突があった１基は、今も再開の見通しが立たずにいる。

施設は風力発電大手「ユーラスエナジーホールディングス」のグループ会社が、２０２３年５月２６日に営業運転を始めた「浜里ウインドファーム」。海沿いに高さ約１５０メートルの風車計１４基が２列に並ぶ。

ユーラス社は１４〜１５年、建設予定地近くに２か所のオジロワシの営巣地を見つけ、つがいの生息も確認。このため巣から２キロ以上離れた場所に風車を設置した。国に提出した環境影響評価の報告書ではバードストライクの発生は年間１件にも満たないとの予測を立てた。

ところが、試運転中の２３年５月９日に初めて衝突事故が確認されると、今年３月までに１４基中８基で計１１件発生。オジロワシとオオワシ計１０羽が死に、オジロワシ１羽が負傷した。道内の風力発電施設で２３〜２４年度に発生した２５件の衝突事故の半数近くを占め、同社は日の出１時間前から日没まで、全基の運転停止に踏み切った。

オジロワシなどの海ワシ類は、移動経路や餌を探す場所として海岸沿いを飛ぶことが多い。営巣地のオジロワシは被害に遭っていないとみられるが、道北で冬を越したワシが北に回帰する時期にあたる今年３月には衝突事故が５件相次いだ。

施設側は再発防止のためワシなどの接近をカメラで検知した際に鳴らす「忌避音」の音量を上げるなどシステムを改善し、先月から３か月半ぶりに１３基で運転を再開。残る１基は専門家の意見も踏まえて日中の運転停止を続けることにした。

環境省北海道地方環境事務所は「これほど立て続けに風車への衝突が起きた例は全国的にもない」とし、「事前の調査が適切であれば、バードストライクが起きる確率は低いはずだ」と指摘。同施設では今月４日にも新たな衝突事故が確認されており、ユーラス社は「重く受け止め、自然と風力発電が共生できるようしっかり対応したい」としている。