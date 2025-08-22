¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¼óÇ¾²ñµÄ¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤é½ÐÀÊ¤Ø
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£·îËö¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï22Æü¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤È10¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Ï2001Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅ·ÄÅ¤Ç8·î31Æü¤È9·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½¬¼çÀÊ¤È³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î2¹ñ´Ö²ñÃÌ¤â³«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÉË³°Ì³¼¡´±Êä¤Ï¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¹ñ¤ÈËÇ°×Ëà»¤¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÊ¿Åù¤ÇÃá½ø¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÎÂ¿¶Ë²½¤äÍø±×¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë·ÐºÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÀÑ¶ËÅª¤Ê¹×¸¥¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¼´¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñµÄ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£