「交通機関や公共施設で…」トップチーム移動時のファンサで広島が声明
サンフレッチェ広島は８月22日、「トップチーム、移動時のファンサービスについて」と題した声明を出した。
まず「いつもサンフレッチェ広島に熱いご声援をお送りいただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べ、次のように続ける。
「トップチームの遠征移動時におきまして、ファン・サポーターの皆様へお願いがあります。現在、トップチームのアウェイゲームへの遠征などチームの移動時に、公共交通機関（駅や空港）やホテル等の公共施設で、選手へファンサービス（サインや写真撮影）を求めるケースが増えております」
そのうえで、「チーム移動の妨げになってしまう他、公共交通機関・宿泊施設をご利用される他のお客様や、施設にもご迷惑となってしまいますので、安全面を配慮し、上記の場での対応はお断りさせていただきます」と伝える。
最後に「ファン・サポーターの皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
