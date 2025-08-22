タレントの中川翔子さんは8月22日、自身のInstagramを更新。妊娠中の近影ショットと共に、現在の赤裸々な気持ちも吐露しました。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

【写真】中川翔子の双子妊娠中の大きなおなか

「色々不安になりますよね…」

「また一気に巨大化がすすんできた」と書き出した中川さん。「下から撮るとやばいです　まだまだあと一カ月以上、、わたしの身体　どーなるの？」と、双子を妊娠中の自身の大きなおなかを見せた最新ショットを3枚、日常ショットを5枚投稿しています。

続けて「いよいよ身体がしんどくて　世の中の皆様への尊敬が増しています」「なんか不安で泣けてきました　ちょっとなんか変だわたし、、、、」「#食欲がとまらない」などと、現在感じている不安もつづりました。

コメントでは、「食べたいものを食べる、辛い時に辛いといえる。それでいいと思います！応援してます！」「吐き出す大事」「しょこたん、全然変じゃないよ！ホルモンバランスも乱れてるし、産前産後はみんなそんな感じです！」「お腹大きくなりましたね！」「色々不安になりますよね…1人でも大変な妊娠を、2人抱えているんですもんね」「わぁ〜大きいお腹」など、さまざまな声が上がっています。

「不眠すぎて完全に昼夜逆転！」

20日には「不眠すぎて完全に昼夜逆転！」と妊娠生活を明かし、さらに「後期の身体本当に大変」と吐露していた中川さん。ほかの投稿でも日々の生活をつづっているので、気になる人はチェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)