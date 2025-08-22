元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは8月21日、自身のInstagramを更新。父と娘が遊ぶ様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：丸山桂里奈さん公式Instagramより）

写真拡大

元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは8月21日、自身のInstagramを更新。父と娘が遊ぶ様子を公開しました。

【写真】丸山桂里奈、娘と“おもちゃになるじーじ”の様子

「うちの孫もやってます」

丸山さんは「じーじはおもちゃになってます」とつづり、2枚の写真を投稿。娘は父の顔に絆創膏を何枚も貼って遊んでおり、父はされるがままの様子。思わずほっこりさせられる、ほほ笑ましいショットです。

この投稿にファンからは、「じーじ、やられ放題だけど、それもまた幸せなんでしょうね」「優しいジージさん」「あ、お父さま、始めて拝見しました！」「うちの孫もやってます」「じーじ大好きなんですね」「やだぁ〜かわい過ぎる」との声が寄せられました。

「チームワークの良さは、やはりサッカーからかな」

丸山さんは7日の投稿でも、「最近のひとつまみ」とつづり、父と娘が遊ぶ姿や、夫で元サッカー日本代表・本並健治さんの姿を披露。コメントでは、「お父さまもきっとデレデレなんでしょうね」「幸せな時間」「チームワークの良さは、やはりサッカーからかな」といった声が寄せられています。今後の丸山さんの投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)