¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×Âè£¶ÏÃ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿²Áê¤Î°¤µ¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ÈÈþ½Ñ¶µ»Õ¤Î¥Í¥ë¥é¡£¥Í¥ë¥é¤Ï£±£µÇ¯Á°¤Ë¸µº§Ìó¼Ô¤¬ÉÔ¿³»à¤·¡¢·Ù»¡¤ËÈÈ¿Í»ë¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£»ö¸Î¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¬ºÆÁÜºº¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£¶ÏÃ¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÊàÍÆµ¿¼Ôá¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥Í¥ë¥é¤Ï³¤³°Î±³Ø¤â¤·¤¿·Ý½Ñ²È¤ÎÈþ¿Í¶µ»Õ¡£»ö·ï¤Î±Æ¤¬¤¢¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Õ¥ë¤Ê¿ÍÊªÁü¤Î°ìÊý¡¢´ñ¶º¤Ê¸ÀÆ°¤¬àÌþ¤ä¤·á¤â¸Æ¤Ö¡££±ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿·º§É×ºÊ¤Î±Ä¤ß¤Î·ã¤·¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ì¯¤Ê¥¬¥Ë¸ÔÊâ¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¡££¶ÏÃ¤â¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÏÃ¤«¤éÏ©¾å¤ÇÆÍÁ³²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¹¬ÂÀÏº¤¬·ëº§¸å¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ë¤ï¤Ë¸ÍÃª¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£²áµî¤Î½÷¤ÎÆ÷¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¡Öº£¼Î¤Æ¤Æ¡×¤È¹¬ÂÀÏº¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌµï¤·¤¿¹¬ÂÀÏº¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Í¥ë¥é¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£Ìë¤Î¿²¼¼¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¥Í¥ë¥é¤Ï¹¬ÂÀÏº¤ËÊú¤¤Ä¤¯¡£Ä«¤¬¤¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Î¥Í¥ë¥é¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò¾å¤ËÅê¤²½Ð¤·¡¢Î¾µÓ¤Ï¥¬¥Ë¸Ô¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯³«¤¤¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥ë¥é¤Î¿²Áê¤Ï¤«¤Í¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£±ÏÃ¤«¤éÍÚ¤«¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¤¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ð¤ê¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¿²Áê¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡£¡Ö¿²Áê¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Ö¥Í¥ë¥é¤Î¿²Áê¤À¤±¤¬Ìþ¤·¡×¡Ö¿²Áê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¡£Ëè²óº£½µ¤Î¿²Áê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë£÷¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿²Áê¤Î°¤µ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤Î¿²Áê¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤¹à¤ªÌóÂ«á¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£