¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®ÅÄ¸¶Àþ¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ33Ê¬¤Ë¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø¤ÈÄ®ÅÄ±Ø¤È¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·É´¹ç¥öµÖ±Ø-ÁêÌÏÂçÌî±Ø´Ö¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸á¸å1»þ¸½ºß¡¢¾®ÅÄ¸¶Àþ¤ÈÂ¿ËàÀþ¤ÎÁ´Àþ¤Ç¥À¥¤¥ä¤ÎÍð¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢ÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ò½ü¤­¥À¥¤¥äÍð¤ì¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤Þ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢¸½ºß±¿Å¾Ãæ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£