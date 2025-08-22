中谷美紀、ワンショルで大胆胸元披露「大人の色気」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の中谷美紀が8月21日、自身のInstagramを更新。夫のコンサートでクロアチア・ドゥブロブニクを訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中谷美紀、大胆胸元披露
中谷は「この度は、クロアチアの城塞都市ドゥブロブニクへ参りました。生涯で一度は訪れてみたかった憧れの地にて、夫のティロが所属するフィルハーモニクスのコンサートが開催されたのです」とコメントし、夫の音楽活動に同行した旅行であることを明かした。黒いワンショルダートップスに白いパンツを合わせたエレガントなスタイルで、美しい街並みを背景にしたショットを披露し、その土地の歴史についても詳細に語った。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる景色」「エレガントなスタイル」「大人の色気」「絵になる」「素敵な場所」「映えてる」といったコメントが寄せられている。
中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中谷美紀、憧れのクロアチア旅行を満喫
