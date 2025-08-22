近藤千尋「明るめな髪色」に“期間限定”イメチェン「ギャル感増して可愛い」「似合ってる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルでタレントの近藤千尋が21日、自身のInstagramを更新。明るめの髪色にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】近藤千尋「ギャル感増した」と話題のイメチェン姿
近藤は「私にして、明るめな髪色」と自身としては珍しいヘアカラーチェンジを報告し、「来月からはまたしばらく黒髪の予定」と期間限定であることを紹介。「もう撮影は秋物だよ」と季節の移り変わりを感じながら、「明日はラヴィット！そして明後日はラヴィットロック！」とTBS系『ラヴィット！』（毎週月〜金曜8時〜）への出演と、8月23日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催予定の音楽イベント『LOVE IT! ROCK 2025』を告知している。
写真にはニット帽とボーダー柄のトップスを着用し、明るめの髪色が映える近藤の姿が写されており、普段とは異なる印象的なスタイルが注目を集めている。
この投稿に、ファンからは「明るめ髪色が似合ってます」「ギャル感増して可愛い」「新鮮で素敵」「めっちゃ可愛い」「ニット帽似合う」「髪色真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、期間限定の明るめヘアカラーを披露
