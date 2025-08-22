坂上忍、左肩脱臼骨折の手術が決定 ロケでの怪我・生放送中に報告していた
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の坂上忍が22日、自身のオフィシャルブログを更新。左肩の脱臼骨折について手術が決まったことを報告した。
【写真】坂上忍、骨折告白2週間前の元気なジャンプ姿
ブログでは「手術決定！」と題し「8月22日（金）AM11：34ー左肩の再検査.....終わりました。やはり、手術となりました。はぁ〜.....まぁ、しゃあない」と報告した。
坂上は18日のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にハライチ・澤部佑の代打MCとして生出演した際、「3日前にロケで現場に行って駐車場まで歩く時に車のストッパーがあるじゃないですか。あれに気づかなくてつまずいてコケたんです」「左肩いま脱臼骨折しているんです、今正直俺帰りたいんです。剥離だから動くんだけどあげたりひねったり出来ない」と左肩を脱臼骨折していることを打ち明けていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂上忍、骨折告白2週間前の元気なジャンプ姿
◆坂上忍、手術決定
ブログでは「手術決定！」と題し「8月22日（金）AM11：34ー左肩の再検査.....終わりました。やはり、手術となりました。はぁ〜.....まぁ、しゃあない」と報告した。
坂上は18日のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にハライチ・澤部佑の代打MCとして生出演した際、「3日前にロケで現場に行って駐車場まで歩く時に車のストッパーがあるじゃないですか。あれに気づかなくてつまずいてコケたんです」「左肩いま脱臼骨折しているんです、今正直俺帰りたいんです。剥離だから動くんだけどあげたりひねったり出来ない」と左肩を脱臼骨折していることを打ち明けていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】