【モデルプレス＝2025/08/22】プロフィギュアスケーターで俳優デビューも決定している本田真凜が21日、自身のInstagramを更新。プールに浮かぶカットを公開し、話題を呼んでいる。

◆本田真凜、プールに浮かぶ写真集NGカット公開


本田は「24歳になりましたぁぁ！そして本日、1st写真集『MARIN』（講談社）発売となりました」とコメントし、誕生日と写真集発売の喜びを報告。2枚目に載せたプールに浮かぶカットについては「どうしてもNGカットだけでは終わらせたくなくて掲載許可を1番に取ったNGカット」と説明した。

この投稿に、ファンからは「24歳おめでとう」「写真集発売嬉しい」「美しい」「NGカットも素敵」「可愛すぎる（笑）」「爆笑した」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

