Stray Kids、『KARMA』の世界観を渋谷で体感！イベント空間「Spotify STAYdium」オープン

SpotifyとStray Kidsが、4thフルアルバム『KARMA』をファンと共に体験する特別な空間を提供する。

世界最大の音楽ストリーミングサービスSpotifyは、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』のカムバックを記念し、ファンと共に祝うイベント空間「Spotify STAYdium TOKYO」をオープンする。

現在ソウルとジャカルタで開催中の「Spotify STAYdium」が、8月23日から27日まで東京・渋谷に登場。単なるポップアップを超え、『KARMA』の世界観とメッセージを体験できる没入型空間で、Stray Kidsを支えてきた「STAY」（ファンダム名）への感謝を込めた特別な空間となる。

（画像＝Spotify）

「Spotify STAYdium」は、 Stray Kidsの力強い進化の軌跡、STAYと共に歩んできた大切な瞬間、そしてSpotify上での数々のマイルストーンを振り返る特別な展示「KARMA Track」から始まり、フォトゾーンを中心としたインタラクティブな空間へと続く。体験の最後には限定イベントグッズを受け取ることができ、『KARMA』の世界をより深く体感できる。

「Spotify STAYdium」についてメンバーは、「ファンは僕たちの運命そのものです。そして、デビュー当時から応援してくれているSpotifyにも心から感謝しています。Spotifyと一緒にSpotify STAYdiumを実現できたことは、僕たちにとって大きな節目のように感じます。この空間は、僕たちがSTAYと共に築いてきたすべてを祝うものであり、ファンの皆さんがあらゆる瞬間に僕たちの愛を感じてくれることを願っています」とコメントした。

なお、「Spotify STAYdium TOKYO」は8月23日から27日まで、東京・渋谷サクラステージで開催される。イベントの詳細はSpotify Japan 公式Xアカウントで確認可能だ。