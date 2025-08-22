【カズサ（バンド）】 2026年1月 発売予定 価格：23,900円

Miyukiは、フィギュア「カズサ（バンド）」を2026年1月に発売する。価格は23,900円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、トリニティ総合学園1年生・放課後スイーツ部所属「カズサ」のバンド姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

カズサのスラっと伸びる可憐でしなやかな手足に、黒マスクやロゴＴシャツの質感、パーツごとに色彩の違う黒色を使用するなど、360度どこから見ても満足できる造形を追求しており、衣装で象徴的なベースの造形も、弦を1本1本張るこだわりようとなっている。

さらに「SUGAR RUSH」ロゴをモチーフにした専用台座も華やかで見応え十分なほか、Miyukiの公式オンラインショップ「Mios」では、キュートな表情が楽しめる「笑顔パーツ」が付属する特典付きが用意されている。価格は23,900円。

「カズサ（バンド）」

Mios限定特典「笑顔パーツ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約220mm/ヘイロー込み 約230mm

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。