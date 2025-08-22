本田紗来 （C）ORICON NewS inc.

　フィギュアスケーター・モデルの本田紗来（18）が22日、自身のインスタグラムを更新。“バッサリ”カットのボブヘアを披露した。

　本田は「わーい！ボブになりましたっ」とうれしそうに報告し、イメチェン姿をアップ。胸のあたりまであったロングスタイルから一変、ボブスタイルにカットされている。

　新しいヘアスタイルでほほ笑む撮影ショットや、カットする様子を写真で披露し、「本日発売のRay10月号の誌面にて、イメチェンの様子を密着取材していただきました！是非チェックしてね」と呼びかけた。

　この姿にファンからは「やばーーーい!!!」「めちゃくちゃかわいい」「似合いすぎてる」「すっごくcuteでっす」「毎日が全盛期すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。