本田紗来、髪バッサリで“ボブヘア”にイメチェン「やばーーーい!!!」「めちゃくちゃかわいい」
フィギュアスケーター・モデルの本田紗来（18）が22日、自身のインスタグラムを更新。“バッサリ”カットのボブヘアを披露した。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」髪バッサリで“ボブヘア”にイメチェンした本田紗来
本田は「わーい！ボブになりましたっ」とうれしそうに報告し、イメチェン姿をアップ。胸のあたりまであったロングスタイルから一変、ボブスタイルにカットされている。
新しいヘアスタイルでほほ笑む撮影ショットや、カットする様子を写真で披露し、「本日発売のRay10月号の誌面にて、イメチェンの様子を密着取材していただきました！是非チェックしてね」と呼びかけた。
この姿にファンからは「やばーーーい!!!」「めちゃくちゃかわいい」「似合いすぎてる」「すっごくcuteでっす」「毎日が全盛期すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」髪バッサリで“ボブヘア”にイメチェンした本田紗来
本田は「わーい！ボブになりましたっ」とうれしそうに報告し、イメチェン姿をアップ。胸のあたりまであったロングスタイルから一変、ボブスタイルにカットされている。
新しいヘアスタイルでほほ笑む撮影ショットや、カットする様子を写真で披露し、「本日発売のRay10月号の誌面にて、イメチェンの様子を密着取材していただきました！是非チェックしてね」と呼びかけた。
この姿にファンからは「やばーーーい!!!」「めちゃくちゃかわいい」「似合いすぎてる」「すっごくcuteでっす」「毎日が全盛期すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。