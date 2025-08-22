【POP UP PARADE 赤井はあと】 受注期間：8月22日～9月17日 2026年2月 発売予定 価格：5,500円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 赤井はあと」を2026年2月に発売する。受注期間は9月17日まで。価格は5,500円。

本製品は、カバーが運営するVTuberタレントグループ「ホロライブ」に所属する1期生の「赤井はあとさん」を、同社の思わず手にとってしまうお手頃価格のフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」で商品化したもの。

白色のシャツに青色のスカートを組み合わせた普段着姿の赤井はあとさんを表現しており、元気いっぱいな様子を感じられる仕草や、ウインクをしてこちらを見つめている可愛らしい様子をフィギュアで表現している。

「POP UP PARADE 赤井はあと」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約170mm

(C) COVER

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。