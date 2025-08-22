AMUSE¡Ö¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç³ð¤¦♡¤Õ¤ó¤ï¤ê´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤È¿·ºî¥³¥¹¥á
´Ú¹ñÈ¯¥ô¥£ー¥¬¥ó¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëAMUSE¤«¤é¡¢¿·ºî¡Ö¥Õ¥íー¥é¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥Áー¥¯¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤ëËüÇ½Àß·×¤Ç¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éーÊÌ¤Î4¿§Å¸³«¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë²Ö¤Ó¤é¥â¥Áー¥Õ¤Î¥±ー¥¹¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹♡º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AMUSE¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AMUSE¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¹¤¬¤ë¥á¥¤¥¯¤Î²ÄÇ½À
¡Ö¥Õ¥íー¥é¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦3¿§¤Î¥Þ¥Ã¥È¥«¥éー¤È2¿§¤Î¥·¥Þー¥«¥éー¤¬ÀäÌ¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á´5¿§Àß·×¡£
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥¯¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤â¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ê´¼Á¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥ã¥ô¥å¸ÂÄê¿§¡ÛÅÉ¤ë¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡Ö¥°¥ìー¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Ç³ð¤¨¤ëÀöÎý¥¢¥¤♡
Áª¤Ù¤ë4¿§¡ªÈ©±Ç¤¨¤¹¤ëAMUSE¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿§¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿4¿§Å¸³«¡£
01 ¥Õ¥íー¥é¥Ôー¥Á¡Ê¥¤¥¨¥Ù½Õ¡Ë
02 ¥íー¥º¥êー¥Ê¡Ê¥Ö¥ë¥Ù²Æ¡Ë
03 ¥Ù¥¢¥Ùー¥¸¥å¡Ê¥¤¥¨¥Ù½©¡Ë
04 ¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ö¥ëー¥à¡Ê¥Ö¥ë¥ÙÅß¡Ë
²Á³Ê¤Ï4.5g¤Ç2,310±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥éー¿ÇÃÇ¤ò¤â¤È¤ËÁª¤Ù¤Ð¡¢È©±Ç¤¨¤¹¤ë¼«Á³¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤µ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿AMUSE¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È
²Ö¤Ó¤é¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤ä¥ー¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤µ¤é¤Ë¥ß¥éーÉÕ¤¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¤â¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤»¤ë¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
AMUSE¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦
AMUSE¤Î¡Ö¥Õ¥íー¥é¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ë»È¤¨¤ëËüÇ½Àß·×¤È¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤Ë´ó¤êÅº¤¦Å¸³«¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¿·ºî¡£
¤µ¤é¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥ó¥È¤ä¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×♡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£