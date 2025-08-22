¡ÖÉáÄÌ¤Î¤Ä¤æË°¤¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¤â¤¦ÁÇÌÍ¤Ï°ìÀ¸¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×´ÊÃ±¤¯¤ë¤ß¤À¤ì¤È¥µ¥Ð´Ì¤½¤¦¤á¤ó
¤¯¤ë¤ß¤À¤ì¤È¥µ¥Ð´Ì¤½¤¦¤á¤ó¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
¤¯¤ë¤ß¤À¤ì¤È¥µ¥Ð´Ì¤½¤¦¤á¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¤¯¤ë¤ß¤À¤ì¤È¥µ¥Ð´Ì¤½¤¦¤á¤ó¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤½¤¦¤á¤ó¡¡2¡Á3Â«¡Ê200g¤¯¤é¤¤¡Ë
¥µ¥Ð¿å¼Ñ´Ì¡¡1¡¿2´Ì¡ÊÀµÌ£90¡Á100g¡Ë
¤¯¤ë¤ß¡¡70g
¤¹¤êÇò¤´¤Þ¡¡Âç¤µ¤¸1
Ì£Á¹¡¡Âç¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸2
ÌÍ¤Ä¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë
Æ¦Æý¡¡200ml¡ÁÅ¬ÎÌ¡ÊÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¿Ý¡¡¾®¤µ¤¸1
ÂçÍÕ¡¡2Ëç
¤¯¤ë¤ß¤À¤ì¤È¥µ¥Ð´Ì¤½¤¦¤á¤ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¯¥ë¥ß¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç1¡Á2Ê¬¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÃæ²Ð¤Ç´¥Àù¤ê¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¡¤ÈÌ£Á¹¡¢º½Åü¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
£¡¡ÌÍ¤Ä¤æ¤ÈÆ¦Æý¡¢¿Ý¤âÆþ¤ì¤ë¡£
¿Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÌ£¤ËÀÚ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¾¯ÎÌ¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤Æü¤Î¤¯¤ë¤ß¤À¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³ÉÙÂ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ìÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥¡¡¤½¤¦¤á¤ó¤òÂÞ¤ÎÉ½¼¨ÄÌ¤ê¤Ëè§¤Ç¤¿¤é¡¢Îä¿å¤Ë¤È¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤º¤Ä»Ø¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¡¢»®¤ËÀ¹¤ë¡£
¦¡¡ÂçÍÕ¤ÏÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥µ¥Ð¿å¼Ñ´Ì¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Û¤°¤·¤Æ¥¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¡£
§¡¡¤¤Î¤Ä¤æ¤òÅº¤¨¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë´Ý¤á¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÊýË¡¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ì£¤¬Ç»¤¤»þ¤Ï¡¢Æ¦Æý¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ß¥¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤êÈ¤Ç¥¯¥ë¥ß¤ò¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤«¤é¡¢Â¾¤ÎºàÎÁ¤â²Ã¤¨¤ì¤Ðºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤á¤ó¤Ï²Ð¤ò»È¤¦»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥µ¥Ð´Ì¤Ë¤â¤¯¤ë¤ß¤Ë¤â¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Ê¤É¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤È¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÈ©¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¤³¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª