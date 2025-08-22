レクサス新「“2ドア”スポーツカー」初公開！ V10ハイブリッド？ LFA後継機？ EV? 次期型LC？ 超ロングノーズの「LEXUS Sport」米国登場！ 何を示すモデルなのか

レクサスの新スポーツカー？スーパーカー？

レクサスはアメリカのカリフォルニア州ペプルビーチにて、現地時間の2025年8月15日に開催されたイベントで「LEXUS Sport Concept」という車両を初公開しました。

レクサスはこの車両に関して「先進的かつ革新的なスタイルと、伝統的なスポーツカーらしさを併せ持った、LEXUSが描く次世代のデザインを体現しています。

【画像】超カッコイイ！ レクサス新「“2ドア”スポーツカー」の画像を見る（55枚）

ワイド＆ローなスタンスをもつ2ドアのプロポーションは、高い動的性能とエモーショナルな、次世代スポーツカーのビジョンを示しています」と説明。

すなわちこの車両自体は市販を前提としたものではありませんが、レクサスにおける将来のスポーツカー像を示唆しているのです。

レクサスの新スポーツカー？スーパーカー？ 一体何をす示すのか…

では、これが果たしてどんなスポーツカー結びつくのか。この記事ではそれを考察していきましょう。

サイズやパワーユニットなどは一切明かされていない、つまりスタイリング以外にヒントは皆無と言っていい状況ですが、筆者は5つのパターンがあり得ると考えています。

１：BEVのスーパーカー

初公開されたLEXUS Sport Conceptですが、既視感を覚えた人もいることでしょう。3年前（2022年）の同じ場所でレクサスが展示したコンセプトカーの「Lexus Electrified Sport」と雰囲気がオーバーラップするのです。

両車はプロポーションも細部のデザインも異なるのですが、たとえばBピラーからドア周辺の特徴的な造形などは近似しており、両者の共通性を感じるのは筆者だけではないに違いありません。

Lexus Electrified Sportがはじめて姿を現したのは2021年12月にトヨタが報道陣向けに開催した「バッテリーEV戦略に関する説明会」。そこで多くのコンセプトカーや開発車両とともに並べられていました。

すなわちLexus Electrified SportはBEV（バッテリー式電気自動車）であることを前提としていたと思われます。LEXUS Sport Conceptはその進化版なのかもしれません。

２：「GR GT（仮称）」のレクサス版ラグジュアリー仕様

今年7月にイギリスで開催された「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」でトヨタはまだ発売していない２台のスポーツカーを大観衆の前で走られました。

1台はレースのFIA GT3規格に合致する市販レーシングカーと目されるもの。もう1台はそのストリートバージョンです。

「GR GT」という車名が噂されているストリートバージョンは「GR」ブランドから発売されるようですが、そのラグジュアリー仕様を開発してレクサスブランドから販売するプランがあったとしたらどうでしょうか。

LEXUS Sport Conceptはグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでトヨタが走らせたモデルとは明らかにデザインが異なりますが、（エンジンを積むのであれば）フロントにエンジンを積む大型なクーペという基本は共通となります。

LEXUS Sport ConceptはGRのスーパースポーツをベースに内外装をレクサス仕立てとしたモデルであれば、面白いことになりそうです。

３：「GR GT（仮称）」より凄いLFAの後継車的位置づけ

かつてレクサスは「LFA」というV10エンジン搭載のスーパーカーを販売しました。もしもレクサスがその後継車的モデルを発売するとしたら、まさにLEXUS Sport Conceptのようなデザインとなることでしょう。

以前公開されたLexus Electrified Sportと今回のLEXUS Sport Conceptに類似点があることには触れましたが、車名から「Electrified」が外れたのは「電動化」をあまり意識しない方向へとキャラクターがシフトしたことを示唆しているとも考えられます。

たとえばレクサスがパワフルなV8もしくはV10エンジンに大型モーターを組み合わせた次世代のスーパーカーをGRのスポーツカーよりもさらに上のポジションのモデルとして市販したら新たな伝説となることは約束されているようなものです。

４：「LC」の後継モデル

いっぽうで、そこまでのポジションではなく、すでにある車種の“次世代モデル”とも考えられます。たとえば「LC」の次期型とか。

LCは2017年春のデビューなので、すでに8年が経過しています。とうぜんレクサス内でも今後のロードマップが描かれていることでしょう。

もしもこのLEXUS Sport Conceptが次期LCを示唆するコンセプトカーであったとしても、全く不思議はありません。

５：市販とは結び付かない単なるコンセプトカー

レクサスはLEXUS Sport Conceptについて「次世代スポーツカーのビジョン」としています。かつてコンセプトカーとして公開された「LF-LC」が5年後のLCとして市販されたように、レクサスには後の市販モデルに繋がるコンセプトカーが少なくありません。

そう考えると今回のLEXUS Sport Conceptも何らかの市販車に繋がると期待したいところですが、いっぽうであくまでコンセプトカーであって市販には結びつかない可能性もゼロではありません。個人的にはそうなって欲しくないと願うばかりですが。

「市販されるのか。されないのか。されるとすればどんなモデルに繋がるのか。…いずれにせよLEXUS Sport Conceptはクルマ好きとしては注目しないわけにいかないコンセプトカーです。

今回の予測はあくまで予測にしかすぎませんが、クルマ好きがワクワクするようなモデルに繋がることを祈るばかりです。