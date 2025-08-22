【お姉ちゃんの呪縛】「大きなお世話」「無神経を自覚しろ」夫からピシャリ＜第25話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第25話 ミカコの気持ち：今回のことはミカコが無神経
【編集部コメント】
ここまで揉めたのに、まだ「何が悪かったの？」「家族だから」と言ってしまうなんて、ミカコさんは本当に悪気なく自然に無神経なことを言っていたのですね。やれやれ……。コウヘイさんにもっとビシッと強めに叱ってもらいたいところですが、そうするとへそを曲げて家庭がうまく回らない可能性もあります。ミカコさんに伝わりやすくするために言葉を選んで話すあたり、ミカコさんの家庭もコウヘイさんの気遣いがあってうまく回っているのかもしれません。今度こそ、ミカコさんがしっかり反省してくれることを願います！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
