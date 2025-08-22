直接貼り付けるのちょっとって人に朗報！マグネットタイプの100均家電小物

お風呂や台所など、水が跳ねるような場所でもスマホを持っていきたい時ってありますよね。そういった場合はスマホホルダーがあると便利ですが、アーム付きの物は粘着テープで貼り付けるものが多い印象。着脱の自由度に欠け、イマイチ使いづらいイメージでした…しかし、先日ダイソーで画期的な商品を見つけてきましたよ！

商品情報

商品名：角度調整できる防滴スマホホルダー（マグネット式）

価格：￥550（税込）

内寸サイズ（約）：縦8cm×横16.5cm

販売ショップ：ダイソー

お風呂にスマホ持っていきたい！けれど、粘着タイプのホルダーは跡が気になる…

スマホをお風呂に持ち込んで、YouTubeを見たり音楽を流したりしている方もいらっしゃると思います。そんな時に欠かせないのがスマホホルダーですが、アーム付きの物は粘着シートで壁に貼り付けるタイプが多い印象。壁に跡が残ったり、一度付けたら取り外せなかったりと、着脱の自由度に欠けるイメージですよね。

しかし、先日ダイソーに訪れると、モバイルグッズ売り場で画期的なアイテムを見つけました！

今回GETしてきたのは、その名も『角度調整できる防滴スマホホルダー（マグネット式）』。粘着テープではなくマグネットで設置できる、まさに欲しかったアイテムです。

早速使っていきます！

着脱の自由度が高い！ダイソーの『角度調整できる防滴スマホホルダー（マグネット式）』

磁石が取り付けられる場所にマグネットを吸着させ、ホルダーの上部中央を押してロックを解除します。フロントカバーを開けたら、スマホをホルダーの中に入れます。

再度、ホルダー上部を押したらロック完了。画面の見やすさは問題なし。完全防水ではありませんが、中にゴムパッキンが入っているので、ちょっとした湯気や水はねなら気にせず使えます。

ホルダーに回転軸が付いているので、縦・横・斜めと自由に角度調整できるのが◎画面の反応はスムーズです。

今回はダイソーの『角度調整できる防滴スマホホルダー（マグネット式）』をご紹介しました。

浴室やキッチンなど、マグネットが貼り付けば好きな場所で使えるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。