少女時代のメンバーで、俳優としても活躍するイム・ユナが公式Instagramを更新し、8月23日からNetflixにて配信がスタートするドラマ『暴君のシェフ』の制作発表会のオフショットを公開した。

『暴君のシェフ』は、フランス料理の天才シェフであるヨン・ジヨン（イム・ユナ）が朝鮮王朝時代にタイムスリップしてしまい、「余の好みに合わぬ場合 極刑に処す」と言うほど食に厳しい王イ・ホン（イ・チェミン）と出会う愉快な“生存”ロマンス。王を巡るカン・モクジュ（カン・ハンナ）との三角関係も激しく描かれることになりそうだ。

公開された写真には、真っ赤なワンピースを纏ったイム・ユナが自撮りをしている姿や、チャン・テユ監督とイ・チェミン、その他共演者たちと笑顔を見せるショット、ドラマのパネル前での記念ショットなどが収められている。

この投稿に対し、イ・チェミンが炎と拍手の絵文字をコメント欄に残したほか、ファンから「ヨンシェフ、とても美しい」「かわいいと綺麗なお姉さんが混在してる」「待ちきれない！」などの声が寄せられた。

イム・ユナは2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー後、女優としても積極的に活動しており、ドラマ『君は僕の運命』『シンデレラマン』『ラブレイン』など多くの話題作に出演。2023年に出演したドラマ『キング・ザ・ランド』では、常に笑顔で懸命に働くホテルの従業員サランを好演し、ホテルを運営する会社の御曹司ウォン（イ・ジュノ）との王道ラブコメでさらなる存在感を示した。

また、同じくホテルを舞台とした『ハッピーニューイヤー』ではモーニングコール担当のスタッフとしてアイドルで培った美声を披露し、カン・ハヌル演じる窮地に陥った男と温かな掛け合いを見せた。そんな明るく無邪気な役柄が似合う彼女が、最新作『暴君のシェフ』ではどんな新しい姿を見せてくれるのか。

（文＝リアルサウンド編集部）