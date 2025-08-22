100円ショップで500円だけど買ってよかった〜！棚がすっきり整う！クリア収納グッズ
今回ご紹介するのはダイソーで購入したブックスタンド。お値段は550円（税込）とちょっとお高めですが、それでも購入したくなるスグレモノなんです！なんとタテヨコどちらでも使用可能。またクリアデザインなので圧迫感がなく、ほかの家具との相性などを気にせずに使うことができますよ♪早速チェックしていきましょう。
この値段でも欲しくなる！ダイソーで見つけた優秀ブックスタンド
今回ご紹介するのはダイソーの文具売り場で見つけたこちらのブックスタンド。シンプルなアイテムなのですが、お値段は550円（税込）とちょっとお高め…。
それでもあえて指名買いしたくなるようなスグレモノなんです。まずはこのクリアなデザイン。圧迫感がなく、ほかの収納家具との相性を問わないのがうれしいポイントです。
通常のブックスタンドのようにタテで使うと、こんな感じ。高さのある本もなんのその！
仕切りがしっかりとあるので、ジャンルごとなどに分けて本を整理することができます。
さらに便利なのがヨコにした状態でも使用が可能！仕切り部分に丸い凹みがある形になるので、取り出しやすさ◎です。
置く場所に合わせてタテ・ヨコ選ぶことができるのはうれしいですね！
本だけじゃない！収納のしきりとしても活躍してくれるスグレモノ
また収納ボックスやクローゼットの中でも大活躍！置くだけで仕切りになり、ミニバッグやポーチ、小物などの整理整頓にぴったりですよ。
今回はダイソーで購入した『タテ・ヨコに使えるBook Stand』をご紹介しました。単体でも使用可能ですが、凸凹で連結すればサイズ調整が可能！連結してしまえばズレにくく、とても使いやすいですよ。
ダイソーの中ではややお高めな商品ですが、その分使いやすいアイテムなのでぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。