棚が空っぽになるはずだよ…300円も納得のクオリティ！人気の100均店のクリアバッグ

今回はダイソーで大人気の日焼けキティグッズをご紹介！なんと330円（税込）で、日焼けキティデザインのPVCトートバッグがゲットできちゃうんです。大きくデザインされた日焼けキティがキュート♡トートバッグのカラー自体もおしゃれで夏らしさ◎なアイテムですよ。ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：ハローキティ PVCトートバッグ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24×27cm

販売ショップ：ダイソー

ダイソーの日焼けキティバッグがかわいすぎる♡

平成初期に人気を博した、こんがりと日焼けをした日焼けキティ。最近のY2Kファッションなどの流行に伴い、再び大人気になっていますよね！

いろいろなところでコラボグッズが出ていたりしますが、なんとダイソーでも日焼けキティグッズが出ているんです！100円（税込）で購入できるものもありますが、こちらの商品は330円（税込）。

このお値段でも購入したくなるクオリティの高い『ハローキティ PVCトートバッグ』は、中央に大きく日焼けキティの顔がプリントされています。

トートバッグ自体も日焼けキティらしいカラーリング！ただのクリアブラウンではなく、少しパールっぽさもあって夏らしい印象です。

ちょっとしたお出かけにぴったり！かわいくて使いやすい『ハローキティ PVCトートバッグ』

『ハローキティ PVCトートバッグ』は、ちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感。

旅行の街歩きやプールサイドに最低限の荷物を持っていきたいというときに活躍してくれそうです！

缶飲料なら3本入る大きさ。PVC製なので濡れてもサッと拭き取れるのがうれしいですね。

今回はダイソーで購入した『ハローキティ PVCトートバッグ』をご紹介しました。キャラクターグッズ売り場で購入したのですが、やはり人気なのか品薄になっている様子。

気になっているという方は、売り切れる前にチェックしてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。