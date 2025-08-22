ありそうでなかったスティック状！この時季特に気になるアレの100均ケアグッズ

今回ご紹介するのはセリアで購入した角質やすり！角質やすりといえばゴリゴリ削るために、金属製で大きいイメージがありますが、ピンポイントで使うのには使いにくいですよね。そこでおすすめしたいのがこの商品です。めずらしいスティック状でピンポイントのお手入れに便利ですよ♪早速チェックしていきましょう。

商品情報

商品名：ポイント用ソフト角質やすり

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：9×1.5cm

販売ショップ：セリア

小さいのにすごいんです！セリアの『ポイント用ソフト角質やすり』

夏はサンダルを履く機会も多く、角質ケアが大切！でも金属製のごつっとしたやすりは、たまにやりすぎてしまってヒヤッとすることがあります。

そんなヒヤッとが苦手、ちょっとしたポイント使いができればいいという方におすすめなのが、セリアの『ポイント用ソフト角質やすり』です。

サイズはこんなにもコンパクト。ポーチなどにも入るサイズ感なので、旅行先に持っていきたいときにも便利です！

ピンポイントでゴリゴリ削れる！

使い方は肌と本品を適温のお湯で濡らして、一方向にやさしく削っていくだけ。肌がデリケートな方は、少量の石けんと併用するのがおすすめです。

金属のものに比べたらやさしいのかな？と思いきや、親指のカチカチになりやすい部分もゴリゴリと削ることができました。

サイズが小さいので指の間だって何のその！大きなかかとやすりでは削りにくかった部分も、ピンポイントでお手入れができるので、やわらかいところを削ってしまって痛い思いをすることもないですよ。

仕上がりはゴリゴリ削れるのになめらか！仕上げ磨きもいらないのでとってもラクでした。最後は洗い流して、クリームなどで保湿してお手入れ完了です。

今回はセリアで購入した『ポイント用ソフト角質やすり』をご紹介しました。意外とありそうでなかったスティックタイプの角質やすり。

使いやすくてとてもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。