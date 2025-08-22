押切もえ、“たんぱく質”を意識した手料理を披露「栄養バランスよくて とても美味しそう」「素敵なメニュー」 夫は中日ドラゴンズ・涌井秀章投手
2児の母でモデルの押切もえ（45)が18日、自身のインスタグラムを更新。“たんぱく質”意識した手料理を披露した。
【写真】「素敵なメニュー」「美味しそう」“たんぱく質”を意識した押切もえの手料理
押切は「大好きな唐揚げとお刺身、きのこの煮浸しにきんぴらごぼう、サラダ、長女も好物の枝豆…」と手料理が並んだ食卓の写真などを公開。「リクエストはシンプルな和食が多いです」「毎食しっかりたんぱく質を摂れるように意識して作っていて、今回は唐揚げに枝豆をプラスして動物性+植物性たんぱく質を」と明かした。
コメント欄には「栄養バランスよくて とても美味しそうですね」「もえちゃんのから揚げ食べられるご家族羨ましいなっ」「素敵なメニュー」「絶対美味しい美女飯」「エプロン姿も可愛い」「美人で料理上手で素敵」などの声が寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球選手の涌井秀章投手（39／現中日ドラゴンズ所属）と結婚。2018年3月に長男（7）、2021年7月に長女（4）が誕生している。
