多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。
インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。
魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！
※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。
■紫外線を浴びすぎた日のお手当てに「ビタミンＣたっぷり冷製スープ」
【材料】2人分
トマト……中2個（350g）
赤パプリカ……小1個（100g）
きゅうり……1/2本（50g）
白マッシュルーム……2個（30g）
玉ねぎ……1/8個（20g）
にんにく……1/4片
水……大さじ2強
茹でたもち麦……40g
A
ホワイトバルサミコ酢……小さじ2強
白みそ……小さじ2強
枝豆……20g
亜麻仁油……小さじ2強
【作り方】
1. トマト、赤パプリカ、きゅうりはざく切りに、白マッシュルームと玉ねぎは薄切りにする。にんにくは粗みじん切りにする。
2. ミキサーに1と水を入れ、とろとろになるまで撹拌する。
3. 茹でたもち麦を加え、好みの粒感が残るぐらいに撹拌する。
4. Aを加えて軽く撹拌し、味をみて調整する。
5. 冷蔵庫で1〜2時間冷やし、器に盛る。刻んだ枝豆をのせ、亜麻仁油をまわしかける。
【Point】
◆レシピ制作／今野美里
「今日は紫外線を浴びすぎたかも…」そんな日に体の内側からお手当てできるような、スキンケアスープです。ビタミンCやリコピンをたっぷり含み、トロッとコクがあるのにゴクゴク飲めます。野菜は生のままざっくり切るだけ。火を使わないので暑い日でも楽ちんです。一汁三菜の栄養バランスを一杯にぎゅっと詰め込んだ、お腹も心も満たされるスープです。
◆監修／木下あおい
日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。
監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』